في الوقت الذي خسر فيه الانتخابات البلدية بأنقرة، أعلن مرشح حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، ورئيس البرلمان السابق، بن علي يلدريم، عن فوزه بالانتخابات في مدينة اسطنبول بعد اكتمال فرز النتائج.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحافي بإسطنبول، قبل قليل، أن “النتائج الأولية تشير إلى تقدم حزب العدالة في أنحاء تركيا”، معترفا في نفس الوقت بأن النجاح لم يحالف الحزب في مدن أخرى، بالقول إنه “علينا القبول بواقع إخفاقنا في بعض المدن التركية”.
ومن جهته، استنكر مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إعلان منافسه عن “العدالة والتنمية”، بن علي يلدريم فوزه قبيل استكمال فرز الأصوات، خلال كلمة ألقاها حول نتائج الانتخابات المحلية، داعيا إلى التحلي بالمسؤولية بصفته عمل كرجل دولة لفترة طويلة.
وتجدر الإشارة إلى أن مرشحي المعارضة التركية، تقدموا في العاصمة أنقرة وأنطاليا وإزمير وعدد من المجن التركية، فيما تقدم مرشح حزب “العدالة والتنمية”، بن علي يلدريم، في انتخابات بلدية اسطنبول.
كانت هذه تفاصيل خبر انتخابات تركيا.. “العدالة والتنمية” يعلن فوزه بإسطنبول.. وأردوغان: علينا القبول بإخفاقنا في بعض المدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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