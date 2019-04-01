السعودية: صواريخ إيران الباليستية تشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي

أعلن وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف أنّ السعودية ترفض تدخلات إيران وميليشياتها في عدد من الدول العربية، معتبراً أن صواريخ إيران الباليستية تشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، ومحملاً في الوقت ذاته إيران المسؤولية الكاملة عما يحدث في اليمن.

وأضاف العساف، خلال كلمته التي ألقاها مع انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية في تونس، أنه يتعين ظهور معارضة سورية موحدة قبل أي حوار مع الحكومة السورية.

وتابع أن الرياض تدعم سلامة الأراضي السورية وحلاً سياسياً يستند إلى حوار بين المعارضة والحكومة.

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وأضاف أن المملكة تريد «توحيد موقف المعارضة السورية ليتسنى لها الجلوس على طاولة المفاوضات أمام النظام».

وشدد العساف على الرفض السعودي لإعلان الرئيس ترامب حول الجولان المحتلة، مؤكداً أنها أرض سورية عربية، فيما رفض في الوقت نفسه أي إجراءات تمس بالوضع التاريخي للقدس.

وقدم وزير الخارجية السعودي، في الوقت نفسه، التعازي لأسر ضحايا العمل الإرهابي الذي استهدف مصلين في مسجدين بنيوزيلندا.

