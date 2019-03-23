مراد رعى المسابقة المناطقية للحساب الذهني التي أقيمت في الجامعة اللبنانية الدولية

رعى وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد المسابقة المناطقية للحساب الذهني التي أقيمت في الجامعة اللبنانية الدولية (LIU) في الخيارة في البقاع الغربي وذلك بالتعاون مع منظمة genius map. مراد وبعد ختام المسابقة التي شارك فيها نحو 650 طالباً وطالبة من مدارس البقاع.

وقبل القاء كلمته سُئل الوزير مراد عن "الزيارات المفاجئة" فأجاب أن "لا ترحيب الا بهؤلاء العباقرة وبأهلهم".

وعبّر مراد عن افتخاره فيهم قائلاً "أنا أمام عباقرة متفوقين واجهوا معادلات حسابية صعبة ومعقدة ووجدوا لها حلولاً. وأنتم في لبنان عباقرة الحسابات والضرب والجمع والقسمة، في حين أن قسماً كبيراً من اللبنانيين يكبركم سناً ومؤتمن على حسابات البلد عاجز عن ضرب الفساد وإيجاد حلول للهدر".

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وطلب من المتسابقين إجراء حساب للدين العام ليتمكن البلد من الاستمرار و"يستيقظ من الغيبوبة لأنه حتى اليوم لم نستطع إيجاد رقم موحد يمكن ان نرد به على اللبنانيين حول الفساد والهدر. فالأرقام بالمليارات، والعجز تحت الصفر و(ما منعرف شو النا وشو علينا)".

وتوجه إلى المتسابقين أيضاً بالقول "أطالبكم بإعطاء الدولة أرقام العجز والحل لمحاربة الفساد والمحسوبيات و"كيف تضربوا الفساد وتجمعوا بين اللبنانيين"". وأضاف، "يتكل عليكم كي تساعدوه وترشدوه نحو طريق التغيير ولدينا كل الثقة بهذه العقول لتغيير كل المعادلات. أنتم الرقم الرابح، أنتم فخر لبنان وبالتأكيد أنتم الغد الأفضل".

وفي الختام أعلن عن تخصيص 20 منحة للمتفوقين من الطلاب المشاركين في فرعي جامعة LIU في الخيارة ورياق، قبل أن يسلّم الكؤوس للفائزين.