باسيل خلال مؤتمر مع نظيره الأمريكي بومبيو: حزب الله منتخب وليس منظمة إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، إن حزب الله حزبًا منتخبًا، وليس جماعة أو منظمة إرهابية.

وأضاف باسيل، في المؤتمر الذي نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن مشكلة اللاجئين والنازحين في لبنان تعود إلى طبيعة التركيبة اللبنانية، مؤكدًا، أن بيروت تدعم العودة الطوعية للاجئين إلى بلادهم.

فيما قال بومبيو،إن حزب الله جزّأ الدولة ونشر الدمار ووضع الشعب اللبناني في خطر ويقوم بنشاطات نيابة عن إيران.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن بلاده ستستخدم الأساليب المتاحة كافة لوقف التهريب والأنشطة الإرهابية لحزب الله.

وأكد أن حزب الله تحدى الدولة اللبنانية ويواصل التشويش ومعارضة مصالح اللبنانيين.

ويزور بومبيو لبنان، خلال يومي 22 و23 مارس الجاري، ويبحث مع المسؤولين اللبنانيين موضوع الخلاف اللبناني- الإسرائيلي حول الحدود البحرية، وملفي النفط والغاز، وغيرها من المواضيع.

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