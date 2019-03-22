الشرطة الجزائرية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر (د ب أ)

أطلقت الشرطة الجزائرية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين كانوا يحاولون السير باتجاه القصر الرئاسي في العاصمة الجزائرية.

ونجح عدد من المتظاهرين في كسر الطوق الأمني الذي فرضته قوات مكافحة الشغب على مستوى ساحة موريس أودان بوسط العاصمة الجزائرية، والسير باتجاه شارع كريم بلقاسم، المؤدي لقصر الرئاسة، حيث لوحظ انتشار غير مسبوق لقوات الشرطة.

كان عشرات الآلاف من الجزائريين خرجوا بعد صلاة الجمعة للمرة الخامسة على التوالي للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورحيل نظامه.

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وتجمع آلاف الأشخاص، بساحتي البريد المركزي وموريس اودان، بوسط العاصمة الجزائرية منذ الصباح. ويرفع المتظاهرون شعارات تطالب بإنهاء حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورحيل جميع رموز نظامه.

وبدا أن عدد المتظاهرين أقل مقارنة بالمسيرات الماضية، حيث أثر تساقط الأمطار في أعداد المتظاهرين.

وخرج آلاف المواطنين في مسيرات سلمية مماثلة بولايات تيزي وزو، وبجاية وعنابة ووهران وغليزان، وغالبية المدن الجزائرية، حيث توشح المتظاهرون بالأعلام الجزائرية، مرددين شعارات تبرز ضرورة رحيل أركان النظام الحالي، وترك الشعب ينظم المرحلة الانتقالية.