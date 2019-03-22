رئيس المجلس الأوروبي: مصير "بريكست" أصبح الآن في أيدي البرلمان البريطاني

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل (أ ش أ)

قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إن تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إلى الثاني عشر من شهر أبريل المقبل يعني أن أي شيء من الممكن حدوثه قبل هذا الموعد.

وأضاف توسك - خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة البلجيكية (بروكسل) اليوم الجمعة - أن التأجيل يعني أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق أو تمديد طويل في حال قررت المملكة المتحدة إعادة التفكير في استراتيجيتها أو قررت إلغاء المادة 50، مشيرًا إلى أن مصير "بريكست" أصبح الآن في أيدي البرلمان البريطاني وحكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قائلاً : "مستعدون للأسوأ إلا أننا نأمل في الأفضل".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أمس الخميس الموافقة على تأجيل بريكست إلى الثاني والعشرين من شهر مايو المقبل في حال موافقة مجلس العموم البريطاني على الاتفاق الأسبوع المقبل، وفي حال رفضه فإن التمديد سيكون حتى الثاني عشر من شهر أبريل المقبل وستكون كل الخيارات مفتوحة بما فيها تمديد طويل الأمد أو أن تغير بريطانيا موقفها من مغادرة الاتحاد.

يذكر أن المملكة المتحدة قد اتخذت قرارًا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده رسميًا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.