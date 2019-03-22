فلسطين: قرارات واشنطن بشأن القدس والجولان مخالفة للقانون ولن تعطي شرعية للاحتلال الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله (أ ش أ) قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، إن شرعية القدس والجولان يحددها الشعب الفلسطيني والشعب السوري.

جاء ذلك ردا على التصريحات الأمريكية المتعلقة بالاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وأكد أبوردينة - في بيان صحفي اليوم الجمعة - أن أية قرارات تتخذها الإدارة الأمريكية مخالفة للقانون والشرعية الدولية لا قيمة لها، ولن تعطي الشرعية للاحتلال الإسرائيلي وستبقى حبرا على ورق.

وتابع أن هذا التصعيد الإسرائيلي والذي يقابله انحياز أمريكي أعمى سيؤدى إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، ولن يتحقق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم إلا إذا طبقت قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية الداعية لانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة كافة مقابل تحقيق السلام مع الدول العربية والإسلامية.

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