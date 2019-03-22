الرئيس الفرنسي: لا يمكن أن يظل الاتحاد الأوروبي عاجزا بسبب "بريكست"

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل (أ ش أ)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يمكن أن يظل الاتحاد الأوروبي عاجزًا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست).

وأضاف ماكرون - خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة البلجيكية (بروكسل) اليوم الجمعة - أن اتفاق تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تم التوصل إليه أمس الخميس يعد "اتفاقًا جيدًا" ويمتثل لمبادئنا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى حماية أعماله التجارية ومواطنيه ويرغب في خروج منظم.

وأشار ماكرون إلى أن "بريكست" بالنسبة له ليس مفاوضات تقنية خلال هذه المرحلة، إلا أنه يعد درسًا سياسيًا للجميع.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أمس الخميس الموافقة على تأجيل "بريكست" إلى الثاني والعشرين من شهر مايو المقبل في حال موافقة مجلس العموم البريطاني على الاتفاق الأسبوع المقبل، وفي حال رفضه فإن التمديد سيكون حتى الثاني عشر من شهر أبريل المقبل وستكون كل الخيارات مفتوحة بما فيها تمديد طويل الأمد أو أن تغير بريطانيا موقفها من مغادرة الاتحاد.

يذكر أن المملكة المتحدة قد اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.