المنتخب المغربي يكتفي بالتعادل أمام مالاوي وينهي دور المجموعات بـ11 نقطة – صور

تعادل المنتخب المغربي أمام مضيفه مالاوي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما، زوال اليوم الجمعة، بملعب “بينغو”، برسم سادس وآخر مباريات المجموعة الثانية، من الإقصائيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2019 بمصر.

واكتفى المنتخب بالتعادل بدون أهداف في الجولة الأولى، إذ فرضت العناصر الوطنية، سيطرتها التامة على مجريات اللعب منذ صافرة البداية، وخلق العديد من الفرص الخطيرة، خاصة بواسطة المتألق أسامة الإدريسي، الذي كان هو أبرز عنصر في المنتخب الوطني، في هذه المواجهة، غير أنه لم يفلح في تحويلها إلى أهداف.

وفي الدقيقة 22، خلق المنتخب المغربي أول فرصة خطيرة، بواسطة اللاعب زكرياء حدراف، بكرة رأسية مركزة، لكنها وجدت حارسا مالاويا متألقا، ومرر الإدريسي تمريرة حاسمة أخرى لحدراف، في الدقيقة 29، لكن قدفته علت المرمى.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

وفي الجولة الثانية، استمر ضغط وسيطرة المنتخب الوطني، بالرغم من نزول الإيقاع، لكنه لم يفلح في تحويل المحاولات التي أتيحت له إلى أهداف حقيقية، بسبب التسرع تارة، وتألق الدفاع تارة أخرى، في حين اعتمد الفريق المالاوي، على الكرات المضادة، والتي لم تقلق هي الأخرى راحة الحارس منير المحمدي.

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وفي الدقيقة 80، تحصل المنتخب المغربي على ضربة خطأ، على بعد 30 متر، من مرمى الحارس المالاوي، سددها رشيد العليوي بطريقة رائعة، لكنها اصطدمت بالقائم الأيمن، حارمة المغاربة من هدف جميل وانتصار جديد، وهو الأمر الذي تكرر مرة أخرى بنفس الطريقة في الدقيقة 90، لتنته المباراة بالتعادل بدون أهداف.

وبعد هذا التعادل، رفع “الأسود” رصيدهم لـ11 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق 3 نقاط عن الكاميرون، و6 نقاط عن جزر القمر، فيما يحتل مالاوي المركز الأخير بخمس نقاط أيضا.