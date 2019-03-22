تطورات مثيرة في قضية مصور “المستوصف الملكي”.. غادر السجن ومطالب باستدعاء الدكالي إلى المحكمة

في تطورات مثيرة في قضية مصور فيديو ما بات يعرف بـ”المستوصف الملكي”، قررت المحكمة الابتدائية في مراكش، مساء أمس الخميس، تمتيع مصور مستوصف الملاح، الذي دشنه الملك، أخيرا، بالسراح المؤقت.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن المصور أطلق سراحه، مساء أمس، بكفالة قدرها 5000 درهم، إضافة إلى تأجيل الجلسة إلى الاثنين المقبل.

وكان دفاع المعتقل قد طالب باستدعاء وزير الصحة، أنس الدكالي، والمندوبة الجهوية للصحة في مراكش – آسفي.

وكانت وزارة الصحة قد رفعت دعوى قضائية، قبل أشهر، ضد مصور شريط الفيديو، الذي يوثق “فراغ المستوصف الذي دشنه الملك من الأطر الطبية، ساعات بعد تدشينه من طرف الملك”، بحسب تعبير مصور الفيديو.

كما ناشدت شقيقة المصور الملك من أجل الإفراج عن شقيقها، مشيرة إلى أنه “ما فعله غيرة على بلده”.