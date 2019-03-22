أسابيع على شهر رمضان…هذه أثمنة العدس والحمص- فيديو

على بعد أسابيع عن شهر رمضان الكريم، قال عزيز عبد العالي، المدير العام للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، إن هناك وفرة في مخزون القمح والقطاني.
وطمأن المسؤول عن مكتب الحبوب والقطاني المغاربة، وقال إن ارتفاع أسعار القطاني الذي شهده العام الماضي، غير وارد هذا العام، على اعتبار وفرة المخزون، وتراجع الأسعار العالمية.
وقال المتحدث، خلال انعقاد الاجتماع الأولي للجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع أسعار المواد الغذائية وحالة تموين الأسواق وعمليات المراقبة، إن ثمن الكيلوغرام من العدس حاليا هو 7 دراهم، مقابل 12 درهما بالنسبة للحمص.
وسجل المدير العام أن تراجع أسعار القطاني عالميا بدوره عامل مطمئن، ويجعل الأسعار مستقرة في المغرب، مشيرا إلى أنه حتى 15 مارس الحالي، يصل مخزون القمح إلى 16 مليون قنطار، بما يمثل 4 أشهر ونصف، كما يغطي مخزون القمح الصلب مدة شهرين ونصف من الاستهلاك.
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