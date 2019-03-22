القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت قرية عرعرة، عصر اليوم، الجمعة، مظاهرة قطرية حاشدة احتجاجًا على سياسة الهدم والتشريد التي تتبعها السلطات الإسرائيلية داخل الخطّ الأخضر، بحجة "البناء غير المرخّص".
وانطلقت المظاهرة من أمام المجلس البلدي في حي الظهرات في عرعرة وسارت إلى المدخل الرئيسي للقرية، فيما استنفرت الشرطة الإسرائيليّة قوّاتها ومنعت المظاهرة من الوصول إلى الشارع.
وردّد المشاركون الهتافات المنددة بسياسة هدم البيوت، داعين كافة السكان الالتحام خلف القوى الوطنية للمشاركة في الخطوات الاحتجاجية.
ورفع المتظاهرون شعارات عبروا من خلالها عن رفضهم لسياسات الحكومة الإسرائيلية بالتضييق والهدم والتشريد.
كانت هذه تفاصيل خبر عرعرة: تظاهرة حاشدة رفضًا لسياسة الهدم الإسرائيليّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.