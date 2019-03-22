القدس: وزارة الخارجية الفرنسية تحتج على الأمن الإسرائيلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، لمساءلة القائم بالأعمال الإسرائيلي في باريس بعد "اقتحام" قوات أمنية إسرائيلية، أمس الخميس، المركز الثقافي الفرنسي في القدس لإلغاء معرض لجمعية نسائية، في حدث وصفته بأنه "خطير وغير مقبول".

وقالت الوزارة في بيان إن "مثل هذه الأعمال تمثل تهجماً خطيراً وغير مقبول على عمل شبكتنا الثقافية في القدس. استُدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي في باريس حول هذا الأمر هذا اليوم للوقوف على الوضع".

وأكد البيان، في إشارة إلى الفعالية الثقافية مع نساء فلسطينيات التي ألغتها القوات الإسرائيلية، أن "فرنسا تعتزم الحفاظ على وتطوير العلاقات الوثيقة وطويلة الأمد التي تربطها بالمجتمع المدني الفلسطيني".

نُظم الحدث الذي كان سيستضيفه المركز الفرنسي في القدس مع جمعية "الفتيات المقدسيات" التي تتهمها إسرائيل بأنها نظمت "فعالية غير مرخصة" و"تحظى برعاية وتمويل من السلطة الفلسطينية".

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وكانت الشرطة الإسرائيلية اقتحمت صباح، أمس الخميس، المعهد في المدينة المقدسة، وأمرت بخروج من كانوا يعملون على الإعداد للمعرض، حسبما ذكر مصدر في القنصلية العامة الفرنسية.

وتحظر إسرائيل أي نشاط ترعاه السلطة الفلسطينية في القدس المحتلة.

وقالت الجمعية المشاركة في الفعالية إن الشرطة أوقفت مديرتها إنعام الشخشير والمتطوعة نرمين حجاوي ثم أفرجت عنهما بعد الظهر.

وصرحت إحدى المشاركات في الفعالية، مفضلة عدم ذكر اسمها، أنّ "لقد كان حدثًا متعلقًا بعيد الأم وببيع قطع فنية صنعتها نساء مقدسيات"، وأشارت إلى أن مثل هذه الفعاليات تنظم كل شهر تقريبا.