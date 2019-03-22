انت الان تتابع تفاصيل خبر عمران خان: أردوغان ومهاتير أبرز زعيمين إسلاميين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 22 مارس 2019 05:55 مساءً - قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، أبرز زعيمين في العالم الإسلامي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، في إسلام آباد، تزامناً مع مرور أسبوع على مجزرة مسجدَي نيوزيلندا التي راح ضحيتها أكثر من 50 مسلماً.

وأشار خان إلى أن بلاده ترى ماليزيا نموذجاً فيما يتعلق بمكافحة الفساد الذي يقضي على المؤسسات والأموال اللازمة للإنفاق على المواطنين.

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ومضى يقول: "رأينا صعود ماليزيا، وكذلك التحوّل الذي حققته تركيا بقيادة أردوغان وصعود اقتصادها".

بدوره قال رئيس الحكومة الماليزية إن باكستان وماليزيا متفقتان على مكافحة الإسلاموفوبيا، مشيراً إلى أنه بحث مع خان قضايا ثنائية وإقليمية وعالمية.

وأشار مهاتير إلى أن الهجوم الإرهابي على مسجدَين في نيوزيلندا يظهر وجود عداء ضد المسلمين.

ويجري مهاتير زيارة رسمية إلى باكستان تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين منهم رئيس البلاد عارف علوي.