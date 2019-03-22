شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا عبارة الموصل إلى 105 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث غرق العبارة النهرية في مدينة الموصل شمال العراق أمس إلى 105 أشخاص. وأفادت مصادر أمنية محلية بأن الحصيلة ليست نهائية ومازالت عمليات انتشال جثث غرقى الحادث من نهر دجلة مستمرة.



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