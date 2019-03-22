شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إيران تعرقل عمل مبعوثنا والان نبدء بالتفاصيل
وأشار المجلس بعد اعتماده قراراً بتمديد ولاية المقرر الخاص في إيران لمدة سنة أخرى إلى جميع قراراته السابقة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، معرباً عن الأسف والقلق البالغ لعدم تعاون إيران مع طلبات المجلس والجمعية العامة حسب التطورات المشار إليها في التقرير, وعدم سماح السلطات الإيرانية للمقرر الخاص بالقيام بولايته.
وطلب القرار من المقرر الخاص تقديم تقرير للمجلس في دورته الثالثة والأربعين وإلى الجمعية العامة الأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين حول تنفيذ ولايته حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
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