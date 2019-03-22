الرئاسة اللبنانية: عون أبلغ بومبيو أن "حزب الله" حزب لبناني له قاعدة شعبية

الخليج 365/ بغدادقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس ميشال عون، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي الزائر، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن حزب الله، الذي تدعمه إيران، حزب لبناني له قاعدة شعبية.

وتابعت الرئاسة اللبنانية على "تويتر" أن عون قال لبومبيو "الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، هو أولوية لنا وحزب الله حزب لبناني منبثق من قاعدة شعبية، تمثّل واحدة من الطوائف الرئيسية في البلاد". وذلك بحسب وكالة "رويترز".



وتعتبر الولايات المتحدة حزب الله، جماعة إرهابية.

وفي السياق نفسه، التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، في السراي الحكومي بالعاصمة، بيروت.

وأجرى الحريري محادثات مع بومبيو على مأدبة غداء أقامها رئيس الوزراء اللبناني على شرف بومبيو، بحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك".

واستهل بومبيو زيارته إلى لبنان، اليوم الجمعة، بلقاء جمعه بوزيرة الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، ومن ثم توجه للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر إقامته في عين التينة، لبحث الملف الأساس وهو "حزب الله".

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي يزور لبنان على مدى يومين قادما من إسرائيل، في زيارة يقول متابعون إنها مخصصة لحث الحكومة اللبنانية على ضرورة الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المهمة كوضع "حزب الله" في الحكومة، وملف اللاجئين السوريين وترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.