تأمين خاص للمساجد خلال صلاة الجمعة في برلين

نفذت سلطات الأمن في العاصمة الألمانية برلين، الجمعة، عمليات تأمين خاصة للمساجد خلال صلاة الجمعة، بعد أسبوع من الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلين مسلمين في نيوزيلاندا وأسفر عن مقتل العشرات، وبعد يوم من الاعتداء على 5 مساجد في مدينة برمينغهام، وسط بريطانيا.



ووفق تقرير نشرته صحيفة "دي فيلت" الألمانية الخاصة على موقعها الإلكتروني، فإن شرطة برلين وفرت تأمينا خاصا ومشددا للمساجد في صلاة الجمعة تحسبا لحدوث أي هجمات على المصلين.



ونقلت عن وزير داخلية ولاية برلين أندريس جايزل قوله: "قمنا بتقييم شامل للوضع الأمني في ضوء المعطيات المتاحة".

وتابع "قمنا بتشديد الإجراءات الأمنية على المساجد بسبب وجود خطر أمني مرتفع بشكل عام في كل القارة الأوروبية".

وأضاف "برلين مدينة متعددة الثقافات ومتسامحة وتساند التوازن بين الثقافات والأديان".

ومضى قائلا "سنفعل كل شيء بوسعنا لحماية المسلمين"، متابعا "العنف والكراهية لا يجب أن يحدثا فجوة في مجتمعنا المفتوح".

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وأشار إلى أن "الشرطة في برلين اتخذت كافة الإجراءات لحماية المدينة بما فيها تكثيف وجودها أمام أماكن العبادة وخاصة المساجد".



كان وزير الداخلية الاتحادي، هورست زيهوفر، قال في تصريحات نشرت الإثنين الماضي إن الأمن الألماني سيشدد إجراءات تأمين المساجد إذا تطلب الأمر ذلك.





ويوم الجمعة الماضي، نفذ إرهابي هجوما على مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلاندية، حيث أطلق الرصاص بشكل عشوائي على المصلين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وفي بريطانيا شهدت 5 مساجد في مدينة برمينغهام، أمس الخميس، أعمال تخريب ما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق بمساعدة وحدة لمكافحة الإرهاب.

وقال مسؤول الشرطة في مقاطعة وست ميدلاند البريطانية، في بيان، إن "الشرطة ووحدة مكافحة الإرهاب تعملان سويا للعثور على المسؤولين عن أعمال التخريب".