عاصفة إنقاذ اليمن.. حملة إلكترونية بالذكرى 4 لعمليات التحالف العربي

دعت وزارة الإعلام اليمنية، الجمعة، اليمنيين إلى حملة إلكترونية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى الرابعة لعاصفة الحزم وعمليات التحالف العربي ضد الانقلاب الحوثي.



وتحل، الثلاثاء المقبل، الذكرى الرابعة لعاصفة الحزم التي قادتها المملكة العربية السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015 لإنقاذ هذا البلد من براثن المليشيا الإيرانية.

ودعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريدة، كل الأقلام الحرة والشريفة ومواطني اليمن الأحرار بالإسهام في كل منصات التواصل الاجتماعي بتغريداتهم وإبداعاتهم المعبرة عن رغبة الشعب بالحياة الكريمة، ورفضه كل أشكال الدجل والعنصرية والكهنوت الحوثي.





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وأشار الوزير الإرياني إلى أن الحملة ستنطلق من يوم 24 وحتى 26 مارس الجاري.

وذكر الوزير اليمني أن انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل شكل "بارقة الضوء في سماء عربي حالك كاد يمحي معه كل أمل في مواجهة المشروع الإيراني وأطماعه في اليمن والمنطقة".

وتكمل عمليتا عاصفة الحزم وإعادة الأمل الثلاثاء المقبل العام الرابع لتفرض واقعاً جديداً على الأرض في اليمن، فبعد أن كانت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تتقدم للسيطرة على عاصمة الشرعية عدن، ها هي الآن تتراجع بعد سلسلة الهزائم المتتالية، وباتت اليمن كلها على مرمى نيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية المسنودة بقوات التحالف العربي.

وبموازاة الدروس الميدانية التي أرساها التحالف العربي عبر "عاصفة الحزم"، كانت دول التحالف ترسخ معاني العمل الإنساني وأسسه في اليمن المختطف من قبل المليشيات، لتنزع ألغام الموت وتملأ البقاع اليمنية أملاً ووعداً وتمنياً بغد أفضل للجميع بعيداً عن وصاية الكهنوت الحوثي الإيراني.



