وزير الخارجية الأمريكي: حزب الله يقف أمام مصلحة اللبنانين ويعرضهم للخطر

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن حزب الله يقف أمام مصلحة اللبنانين ويعرضهم للخطر ويتحدى الدولة اللبنانية من خلال جناحه العسكري.

وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحفي في ختام محادثات أجراها مع نظيره اللبناني جبران باسيل، الجمعة، أن الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال يضع حزب الله تحت مجهر المجتمع الدولي.



وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام كل الوسائل الممكنة للضغط على إيران وحزب الله، قائلا : "نعتقد أن عملنا يقيد أنشطة حزب الله بالفعل".

ومن جانبه أعرب وزير الخارجية اللبناني عن شكره لواشنطن على المساعدات التي قدمتها للأمن اللبناني، مؤكدا أنه أجرى حوارا إيجابيا مع الولايات المتحدة الأمريكية.

