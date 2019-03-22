انت الان تتابع مكافحة الفساد بالجيش الروسي.. صداع جديد في رأس بوتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كبير المدعيين العسكريين: الفساد في الجيش الروسي زاد أربعة أضعاف في العام الماضي عن مستوياته في الأعوام القليلة الماضية إذ بلغ إجمالي قيمته 7 مليارات روبل

لم يكن في حسبان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مصدر فخره الدائم، وهو الجيش الروسي والقدرات العسكرية الضخمة لبلاده، قد يقع فريسة لشبهات الفساد، وهو الأمر الذي قد يكشف عن جانب مستتر في أداء البلاد، بشكل عام. وخلال السنوات الماضية، لم تستطع روسيا محو بعض علامات الفساد المستشري في المؤسسة العسكرية، والتي كانت أيضًا من الرهانات الرئيسية التي عوَّل عليها بوتين الكثير من أجل إحداث نقلة اقتصادية كبيرة في بلاده، على جميع المستويات خلال السنوات الماضية.

صحيفة موسكو تايمز، المعنية بالشؤون الروسية، استعرضت بعض النتائج الخاصة بتحقيقات الفساد داخل الجيش هناك على مدى السنوات القليلة الماضية، مشيرة إلى وصول الأنشطة غير القانونية داخل المؤسسة العسكرية الروسية في 2018، إلى مستويات ضخمة. اقرأ أيضًا: روسيا تستخدم العلاقات الاقتصادية لإسكات العداء السياسي

صحيفة موسكو تايمز، المعنية بالشؤون الروسية، استعرضت بعض النتائج الخاصة بتحقيقات الفساد داخل الجيش هناك على مدى السنوات القليلة الماضية، مشيرة إلى وصول الأنشطة غير القانونية داخل المؤسسة العسكرية الروسية في 2018، إلى مستويات ضخمة. اقرأ أيضًا: روسيا تستخدم العلاقات الاقتصادية لإسكات العداء السياسي في أوكرانيا وبحسب الصحيفة، قال كبير المدعين العسكريين الفيدراليين، أمس الخميس، إن الفساد في الجيش الروسي زاد أربعة أضعاف في العام الماضي عن مستوياته في الأعوام القليلة الماضية، إذ بلغ إجمالي قيمته 7 مليارات روبل، بما يعادل 109.8 مليون دولار. وتعد روسيا من بين أكثر دول العالم فسادًا في التصنيف العالمي، حيث تكلف الجرائم المتعلقة بالفساد ما يقدر بنحو 2.5 مليار دولار كتعويضات بين عامي 2014 و2017، كما أكد المراقبون أن حملات مكافحة الكسب غير المشروع في ظل حكم الرئيس فلاديمير بوتين لم تحقق سوى تقدم ضئيل. الانتقادات التي طالت أداء حكومة بوتين في مكافحة الفساد المالي بشكل عام داخل روسيا، والمؤسسة العسكرية على وجه الخصوص، وصلت إلى ذروة مستوياتها في أعقاب مرور سنوات طويلة من التحقيقات، وإشراف بعض الجهات القضائية والقانونية على أنشطة الحكومة، دون أن يحقق ذلك المطلوب منه. Advertisements ونقلت وكالة "تاس" الحكومية عن رئيس النيابة العسكرية فاليري بتروف، قوله: "الجرائم المتعلقة بالفساد لا تتراجع، والأضرار الناجمة عنه زادت أربعة أضعاف منذ عام 2017، لتتجاوز 7 مليارات روبل". اقرأ أيضًا: صراع النخب.. كيف نجحت العقوبات الأمريكية على روسيا في تحقيق أهدافها؟ وفي حديثه خلال الاجتماع السنوي لمجلس مكتب المدعي العام العسكري، حدد بتروف الفساد بأنه "السبب الرئيسي لمعظم المشكلات في حكم القانون"، داعيًا لمزيد من الجهود على مستوى البلاد؛ للقضاء على الانتهاكات الواضحة داخل مختلف المؤسسات. وقال، إنه تم تقديم أكثر من 2800 مسؤول عسكري روسي إلى العدالة بتهمة الفساد في عام 2018، وهو رقم ضخم بالنسبة للتوقعات التي كانت تشير إلى بعض التحسن، في أعقاب اتخاذ موسكو إجراءات للحد من الفساد خلال السنوات القليلة الماضية. ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن بتروف قوله: "إن مكتب المدعي العام العسكري يشرف على أكثر من 7 آلاف عقد حكومي بقيمة 1.7 تريليون روبل". وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كان لدى الروس موقف صارم ظاهريا أمام الانتقادات الأمريكية والأوروبية للفساد داخل البلدان، وهو ما يفسر اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات التي كانت من المفترض أن تقدم حلولا جذرية لمكافحة الفساد على مدى السنوات الماضية. اقرأ أيضًا: بعد العقوبات الأمريكية.. روسيا تصدر قرارات ضد سفارة أمريكا في موسكو النتائج العسكرية لتلك الإجراءات قد تدفع موسكو لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة التحديات المتعلقة بالفساد على مستوى العديد من المواقع الحكومية، لا سيما في الوقت الذي تبحث فيه عن مهرب من الانتقادات الأوروبية والأمريكية المتلاحقة في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية، ما يمثل صداعًا في رأس الحكومة الروسية.

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