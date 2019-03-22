أسبوع على الهجوم..نيوزيلندا تتضامن مع ضحايا المسجدين

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أسبوع مر على مذبحة "كرايست تشيرش" في نيوزيلندا وراح ضحيتها 50 مصليا وأحيت البلاد ذكراهم بإقامة صلاة الجمعة في ميدان بالمدينة بحضور آلاف النيوزيلنديين المتضامنين

في مثل هذا التوقيت من أسبوع مضى، بدأ العالم يستوعب مدى فجاعة الحادثة التي شهدتها نيوزيلندا، بعد أن أطلق إرهابي النار على المصلين في مسجد النور و"لينوود" في مدينة "كرايست تشيرش" النيوزيلندية، ما تسبب في وفاة خمسين مصليا، واليوم، في أول صلاة جمعة بعد الحادث، أقيمت شعائر الصلاة في منتزه "هاجلي" أمام مسجد النور الذي قتل فيه معظم الضحايا، بحضور آلاف النيوزيلنديين، تتقدمهم رئيسة وزراء البلاد جاسيندا أرديرن، التي خطبت في الحضور، وقادتهم بالوقوف دقيقتين حدادا على أرواح الضحايا.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن سكان المدينة وقفوا أيضا دقيقتين حدادا أمام الحائط التذكاري في حدائق "بوتانيك"، في نفس الوقت تقريبا الذي وقع فيه الهجوم. وفي منتزه "هاجلي"، الذي يبعد خطوات قليلة عن مسجد النور الذي وقع فيه معظم الضحايا، حضر آلاف المواطنين مراسم التأبين قبل صلاة الجمعة. وألقت أرديرن

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن سكان المدينة وقفوا أيضا دقيقتين حدادا أمام الحائط التذكاري في حدائق "بوتانيك"، في نفس الوقت تقريبا الذي وقع فيه الهجوم. وفي منتزه "هاجلي"، الذي يبعد خطوات قليلة عن مسجد النور الذي وقع فيه معظم الضحايا، حضر آلاف المواطنين مراسم التأبين قبل صلاة الجمعة. وألقت أرديرن خطابا أمام الحضور، قالت فيه إن "نيوزيلندا تنعي ضحاياها معكم"، واقتبست حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"، مضيفة: "كلنا واحد". وفي الوقت الذي تجمع فيه المسلمون لأداء شعائر صلاة الجمعة، وتأبين الضحايا، أحاط مئات من غير المسلمين بساحة الصلاة، متضامنين معهم. واحتراما للوجود في ساحة الصلاة، ارتدت العديد من السيدات غير المسلمات، بمن فيهن رئيسة الوزراء نفسه، الحجاب. في مراسم شعبية.. تشييع جثامين شهداء هجوم نيوزيلندا وقبل بداية مراسم التأبين، أذاع التليفزيون النيوزيلندي الرسمي أذان صلاة الجمعة، في تمام الساعة الواحدة والنصف بالتوقيت المحلي، في خطوة غير مسبوقة. وألقى جمال فودة إمام مسجد النور، خطبة الجمعة التي تحدث فيها عن الحادث، وقال: "لقد رأيت الكراهية والغضب في أعين الإرهابي الذي قتل 50 بريئا، وجرح 42 شخصا، وحطم قلوب الملايين حول العالم". Advertisements وأضاف فودة: "إننا لم نكن أول ضحايا الأفكار الشيطانية لجماعات تفوق البيض، لكننا كنا أكثر المتضررين منها، فعدد الضحايا كان كبيرا، لكن تضامن النيوزيلنديين معنا لم يكن طبيعيا، فأحباؤكم لم يموتوا سدى". وقالت الشبكة الأمريكية، إنه جرت مراسم تشييع جثامين 26 من ضحايا الهجوم بعد صلاة الجمعة، حيث جرى دفنهم في مقبرة "ميموريال بارك"، وفقا لبيان من مجلس مدينة "كرايست تشيرش". شقيقة إرهابي نيوزيلندا: أخي يستحق الإعدام وأعلنت شرطة نيوزيلندا يوم الخميس، أنه تم التعرف على جميع الضحايا الخمسين، وقال مايك بوش مفوض الشرطة في بيان: "هذا يعني أنه أصبح من الممكن إرسال جثامين جميع الضحايا لعائلاتهم". وفي السياق ذاته، قالت الشرطة أمس الخميس، إن المسجدين اللذين استهدفا الجمعة الماضي، سيتم تسليمهما إلى المجتمع الإسلامي في المدينة السبت المقبل. وما زال هناك 27 شخصًا أصيبوا في الهجوم يتلقون العلاج في المستشفى، من ضمنهم خمسة أشخاص في حالة حرجة في العناية المركزة، بما في ذلك فتاة في الرابعة من عمرها. وفي الوقت نفسه تضامنت العديد من الصحف النيوزيلندية مع الضحايا، وخصصت صفحاتها الأولى للإعراب عن ذلك. نيوزيلندا: جنازة جماعية لضحايا «مذبحة المسجدين» حيث حملت الصفحة الأولى لصحيفة "ذا بريس"، الصحيفة الأبرز في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا كلمة "سلام" مكتوبة باللغة العربية والإنجليزية. كما نعت صحف أخرى مثل "نيوزيلندا هيرالد"، و"ذا دومينيون بوست"، و"أوتاجو دايلي تايمز" شهداء الهجمات، في صفحاتها الأولى. وحملت الصفحة الأولى لصحيفة "نيوزيلندا هيرالد" صورة مسجد مملوء بالقلوب، وعبارة: "دعوة للصلاة، قوتنا في وحدتنا"، كما نشرت صحيفة "أوتاجو ديلي تايمز" في صفحتها الأولى عبارة "مدينة متحدة"، بينما نشرت صحيفة "ذا دومينيون بوست" أسماء الشهداء وكلمة في "تمام الساعة 1:32 بعد ظهر اليوم سنتذكركم".

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