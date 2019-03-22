الان تتابع أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها لأسلحة الدمار الشامل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على إيران، بسبب برنامجها لأسلحة الدمار الشامل. وحسب بيان، فإن العقوبات شملت 14 شخصا و17 كيانا.

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