الان تتابع أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها لأسلحة الدمار الشامل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على إيران، بسبب برنامجها لأسلحة الدمار الشامل.
وحسب بيان، فإن العقوبات شملت 14 شخصا و17 كيانا.
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