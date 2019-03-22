التحالف: 7 سفن موجودة حاليا في ميناء الحديدة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أن 7 سفن موجودة حاليا في ميناء الحديدة.

وأضاف أن هناك 3 سفن مازالت في منطقة رمي المخطاف بانتظار سماح ميليشيا الحوثي لها بالرسو في ميناء الحديدة.