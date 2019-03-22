الان تتابع التحالف: 7 سفن موجودة حاليا في ميناء الحديدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أن 7 سفن موجودة حاليا في ميناء الحديدة.
وأضاف أن هناك 3 سفن مازالت في منطقة رمي المخطاف بانتظار سماح ميليشيا الحوثي لها بالرسو في ميناء الحديدة.
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