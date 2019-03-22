«صدمة» في إيران بعد تصريحات ترامب بشأن الجولان

أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن صدمة بلاده بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن على الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكتب ظريف على تويتر أثناء حضوره اجتماعا لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول «الجميع صدم بمواصلة ترامب محاولة منح ما ليس له لإسرائيل العنصرية: أولا القدس والآن الجولان».

وكان ترامب قد كتب تغريدة مساء الخميس «عقب 25 عاما حان الوقت لكي تعترف الولايات المتحدة بالكامل بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، مشيرا إلى أن هذه المنطقة الاستراتيجية التي احتلتها إسرائيل من سوريا 1967 وضمّتها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي، تُعتبر «ذات أهمّية استراتيجيّة وأمنيّة بالغة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة».

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وإيران حليف رئيسي للحكومة السورية خلال الحرب الأهلية المدمرة التي اندلعت في العام 2011 وتلعب دورا رئيسيا مع تركيا وروسيا لوضع حد لها.

بدوره، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية، بهرام قاسمي، تصريحات ترامب، مشيرا إلى أنها ستؤدي لتأجيج التوتر.

وقال قاسمي «إنّ هذه القرارات المرتجلة رفعت الستار عن السياسات الحقيقية لأمريكا.. سياسات تنذر بمخاطر على العالم أجمع وستدفع هذه المنطقة الحساسة تجاه أزمات متتالية وتعهد قاسمي بأنّ إيران ستواصل مراقبة التطورات المقبلة وستتبنى السياسات الضرورية بالتنسيق مع الحكومة السورية».