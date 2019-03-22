استغرب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من الصمت الذي خيم على قطر فجأة عقب تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال الناشطون، إن التعليق جاء بناء على سجل النظام التركي السيئ في حقوق الانسان والفساد.
وأضاف آخرون: "لم نشاهد الجزيرة القطرية تتحدث عن خبر مهم مثل تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب سجل النظام التركي السيئ في حقوق الانسان والفساد، ناهيك عن التعنت الرئاسي".
وتابعوا: "قرار التعليق جاء بغالبية 370 صوتاً مؤيداً، و109 أصوات معارضة، وامتناع 143 عن التصويت".
وعلق آخرون بالقول: "لايوجد على وجه الكرة الارضيّة استبداد على شاكلة النظام التركي الذي يسجن الرياضيين الفنانين الاعلاميين النساء بسبب مرض اردوغان المعروف".
كانت هذه تفاصيل خبر صمت قطري مريب حول قرار تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.