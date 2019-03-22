صمت قطري مريب حول قرار تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

استغرب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من الصمت الذي خيم على قطر فجأة عقب تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال الناشطون، إن التعليق جاء بناء على سجل النظام التركي السيئ في حقوق الانسان والفساد.

وأضاف آخرون: "لم نشاهد الجزيرة القطرية تتحدث عن خبر مهم مثل تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب سجل النظام التركي السيئ في حقوق الانسان والفساد، ناهيك عن التعنت الرئاسي".

وتابعوا: "قرار التعليق جاء بغالبية 370 صوتاً مؤيداً، و109 أصوات معارضة، وامتناع 143 عن التصويت".

وعلق آخرون بالقول: "لايوجد على وجه الكرة الارضيّة استبداد على شاكلة النظام التركي الذي يسجن الرياضيين الفنانين الاعلاميين النساء بسبب مرض اردوغان المعروف".