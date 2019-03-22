إعلامي إماراتي: مزاعم قطر حول محطة براكة هزلية

قال الإعلامي الإماراتي حمد الكعبي، اليوم، إن "الشكوى القطرية والمزاعم الهزلية، بشأن محطة براكة النووية تفتقر الى الأدلة والمضمون".

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر"، رصدها "المشهد العربي": "ولسان الدوحة الناطق نيابة عن الحليفة شريفة سيعود على المنشآت الإيرانية التي لم تحقق أدنى معايير الأمن والسلامة والتي تشكل تهديد مباشر على قطر أكثر من أي أحد آخر".

وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان رسمي، عن رفضها للمزاعم المتعلقة بمشاكل السلامة لمحطة براكة للطاقة النووية.

وأكد البيان أن البرنامج النووي في الإمارات يلتزم بأعلى مستويات السلامة النووية والأمن وحظر الانتشار النووي، طبقاً لسياسة الدولة النووية لعام 2008، مشيراً إلى أن محطة براكة تستخدم تكنولوجيا الجيل الثالث النووية المتقدمة وتطبق معايير الوكالة الدولية.

وكانت قطر قدمت شكوى للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ما وصفته بمخاطر تمثلها محطة طاقة نووية تشيدها الإمارات، وقالت في رسالتها إن المحطة النووية الإماراتية تشكل تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي والبيئة