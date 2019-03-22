عقب الشائعات القطرية.. أبرز 7 معلومات عن محطة براكة الإماراتية

الخليج 365 - متابعات

في ظل المقاطعة التي تعاني منها قطر من عدة دول عربية بسبب إصرارها على دعم الإرهاب والتدخل في شئونهم، تحاول الدوحة التغطية على ما يوجه إليها من اتهامات والظهور على الساحة عبر إلقاء التهم على غيرها من الدول دون أدنى أدلة تثبت صحة كلامها.

وتارة تدعي قطر بأن دول المقاطعة تسيء التعامل مع مواطنيها أو تتهمهم باختراق مجالها الجوي دون إذن أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، ولكن تلك المرة مختلفة، فزعمت أن محطة براكة النووية التي تنشئها الإمارات تمثل خطرا على أمن منطقة الخليج، مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوضع إطار عمل يخص الأمن النووي في الخليج.

وقالت وزارة الشئون الخارجية القطرية في رسالة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو: إن قطر لديها مخاوف كبيرة تتعلق بتشغيل محطة الطاقة النووية الواقعة في براكة، الأمر الذي نفته الإمارات وأكدت عدم وجود أي مشكلات تتعلق بالسلامة فيما يخص المحطة النووية التي تشيدها.

مفاعل براكة

ومحطة براكة النووية هي مفاعل ماء مضغوط وبها عدد من مفاعلات الطاقة المتقدمة من نوع" APR1400" ذات تصميم كوري حديث وسمات سلامة متقدمة، وتستخدم تكنولوجيا الجيل الثالث النووية المتقدمة، وتعتبر تتويج للتعاون بين الإمارات وكوريا الجنوبية

موقع المحطة

تقع محطة براكة المكونة من 4 محطات في منطقة الظفرة في إمارة أبو ظبي، وتطل على الخليج العربي.

أعمال البناء

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وبدأت الأعمال الإنشائية في المحطة في يوليو 2012 بعد الحصول على الرخصة الإنشائية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشهادة عدم الممانعة من هيئة البيئة بأبو ظبي، أما المحطة الثانية فبدأ العمل بها عام 2013، وتم صب خرسانة السلامة الأولى في المحطتين الثالثة والرابعة عامي 2014 و2015.

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موعد التشغيل

من المتوقع تشغيل المحطة النووية في 2020، وتم إنجاز أكثر من 91% من أعمال الإنشاء بها، وتم البدء في تشييد المحطة بعد أن استضافت الإمارات على مدار الأعوام العشرة الماضية أكثر من 10 بعثات دولية غطت مجالات مختلفة من البنية التحتية النووية والإطار القانوني والرقابي والسلامة النووية والأمن والاستعداد لحالات الطوارئ وحظر الانتشار.

فائدة المحطة

ومن المقرر أن توفر المحطة ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء عند تشغيلها، وستتيح كمية كبيرة من الطاقة للمنازل والشركات والمنشآت الحكومية، كما تساهم في تنويع مصادر الطاقة.

كما يساعد إنشاء المحطة على تطوير قطاع الطاقة النووية وهو ما يدعم تطور اقتصاد أبو ظبي.

الانبعاثات الكربونية

من المتوقع أن تقلل محطة براكة من الانبعاثات الكربونية في الإمارات بواقع 21 مليون طن سنوي وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من الطرقات.