عاجل.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران

ذكرت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، منذ قليل، أن وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها لأسلحة الدمار الشامل، وشملت العقوبات الجديدة على إيران تشمل 14 فردا و 17 كيانا. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً...

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