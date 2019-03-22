بالفيديو.. رئسية وزراء نيوزيلندا تذكر حديث شريف في كلمتها بمراسم تشييع الشهداء

ألقت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن كلمة أمام الآلاف من المشيعين الذين تجمعوا في متنزه هاجلي أمام مسجد النور، لتوديع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش.

واستشهدت جاسيندا أثناء كلمتها بحديث للنبي محمد (ص) يقول فيه: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".

وارتدت جاسيندا ثوبا أسود وحجابا، وأبدت تعاطفها مع الجالية المسلمة قائلة "إن نيوزيلندا تنعى معكم".

وتوافد آلاف النيوزيلنديين للتضامن مع المواطنين المسلمين بعد مذبحة المسجدين التي أسفرت عن مقتل 50 شخصا وإصابة 50 بجروح، وذلك في أول جمعة بعد الحادث الإرهابي غير المسبوق في هذا البلد.

وشاركت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، في تشييع ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش.

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وبدأت مراسم التشييع الرسمي والشعبي لضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا اليوم الجمعة.

وتوافد الآلاف من النيوزيلنديين للتضامن مع المواطنين المسلمين بعد مذبحة المسجدين التي راح ضحيتها أكثر من 50 شخصا، وذلك في أول جمعة بعد الحادث الإرهابي غير المسبوق في هذه البلاد.

واستهدف أسترالي يدعى، بيرنتون هاريسون تارانت، يوم الجمعة الماضي، مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، وبث منفذ الهجوم مقطعا مباشرا صادما عبر تقنية "لايف فيسبوك" وثق فيه عملية قتله للمصلين بإطلاق النار عليهم مباشرة، من بدايتها إلى نهايتها، سجله بواسطة كاميرا "غو برو" ثبتت على جسمه.

وتمكنت السلطات في نيوزيلندا من توقيف المعتدي الذي نفذ هذه المجزرة الدموية الرهيبة، ومثُل أمام المحكمة السبت الماضي، ووجهت إليه تهمة القتل العمد.