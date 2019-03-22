باريس تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي وتستنكر تصرف بلاده

الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، القائم بالأعمال الإسرائيلي في باريس، بعد اقتحام قوات أمنية إسرائيلية، الخميس، المركز الثقافي الفرنسي في القدس الشرقية المحتلة لإلغاء معرض لجمعية نسائية.

وقالت الوزارة في بيان، إن مثل هذه الأعمال تمثل تهجمًا خطيرًا وغير مقبول على عمل شبكتنا الثقافية في القدس، استُدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي في باريس حول هذا الأمر هذا اليوم للوقوف على الوضع.