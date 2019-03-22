 60 قتيلا على الأقل في حادث اصطدام حافلتين في غانا

اسماء السيد - اكرا: قتل 60 شخصا على الأقل في حادث اصطدام حافلتين في جنوب غانا، على ما أعلنت الشرطة.
وأكّد قائد الشرطة جوزيف انطوي "مقتل 60 شخصا على الاقل" في الحادث الذي وقع في الساعة 02,00 صباحا بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش في منطفة بونو في جنوب شرق البلاد.
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