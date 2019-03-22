دبي - بواسطة محمد فارس © Jorge Silva إحياء ذكرى مرور أسبوع على الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا"كلمة عربية" في صحيفة نيوزيلندية تشعل مواقع الإنترنت!

انقضت 7 أيام على واقعة الهجوم الإرهابي البشع على مسجدي مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، والذي أدى إلى مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات.

وفي أعقاب ذلك، حظيت نيوزيلندا بدعم دولي كبير، على خلفية الإجراءات المذهلة التي اتخذتها للتضامن مع الضحايا والتنديد بفعلة المجرم السفاح، يوم الجمعة 15 مارس.

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والآن، في ذكرى مرور أسبوع على الهجوم الوحشي، قامت صحيفة المدينة التي شهدت الكارثة، "The Press"، بتكريم الضحايا بتوزيع نسخ مميزة كُتب على صفحتها الأولى عنوان بسيط ولكنه مؤثر: كلمة "سلام" باللغة العربية، أعلى أسماء الضحايا.

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ولم يمض وقت طويل قبل قيام الناس بمشاركة هذه المبادرة الرائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للإشادة بالتصميم المؤثر. وكتبت إحدى النساء على فيسبوك: "هذا أمر محزن للغاية، ولكنه جميل".

وفي الوقت نفسه، ارتدت نساء نيوزيلندا الحجاب اليوم الجمعة، تعبيرا عن تضامن السكان مع ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدي كرايست تشيرش.

المصدر: ميرور