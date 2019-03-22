تعرف على تفاصيل احتفالية حزب الوفد بمئوية ثورة 1919

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق مساء اليوم الجمعة، الاحتفالية الكبرى التي ينظمها حزب الوفد، بمناسبة مئوية الحزب وثورة 1919 الخالدة، في مركز القاهرة الدولي للمعارض "المنارة"، بحضور عدد كبير من الوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين بالدولة، كما يحضر الاحتفالية قيادات الحزب ورؤساء اللجان العامة والنوعية وجموع الوفديين من القاهرة وكافة محافظات الجمهورية.
وأعد حزب الوفد للاحتفالية فيلم تسجيلي لهذه المناسبة، وتم إعداد أغنية يغنيها الفنان مدحت صالح، تستلهم مبادئ الوطنية المصرية، وفكرة الوحدة الوطنية، والتضحية، التي رسختها ثورة 1919 وتم الاتفاق مع فرقة الموسيقي العربية للانضمام لبرنامج الحفل، كذلك التعاقد مع أحد كبار المطربين للمشاركة في الاحتفالية وسوف يلقي المستشار بهاء الدين أبــو شقة، رئيس الحزب كلمة في بداية الاحتفال يحدد فيها الخط السياسي للحزب ورؤية الحزب المستقلبية للحياة السياسية والإقتصادية في مصر.
يذكر أن حزب الوفد بدأ قبل شهرين الإعداد لهذه الاحتفالية حتى تخرج بالشكل اللائق باسم وعراقة أقدم الأحزاب السياسية في مصر والوطن العربي ، ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي وتاريخي يتحدث عن كفاح الشعب المصري خلال ثور 1919، والتي رسخت الي الوحدة الوطنية، ومبدأ المواطنة وتحرير المرأة المصرية ودستور 1923.
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