"شباب البرلمان" تعقد 6 اجتماعات لبحث التوعية السياسية للشباب.. الأسبوع المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، 6 اجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة ترسيخ الثقافة البرلمانية والتوعية السياسية للشباب مع رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية. وتستدعى اللجنة خلال اجتماعاتها ممثلين عن رؤساء برلمانات شباب المحافظات وبرلمان شباب مصر، ورئيس الاتحاد العام لطلاب مدارس مصر من مختلف محافظات الجمهورية وذلك بهدف زيادة تمكين الشباب على الأرض والمشاركة فى الحياة السياسية وكيفية صناعة كوادر شبابية قادرة على العمل العام خلال الفترة المقبلة. Advertisements

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