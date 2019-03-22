شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة: احتفالية مئوية ثورة 19 سيحضرها العديد من الوزراء والشخصيات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة ، رئيس حزب الوفد، أن ثورة 1919 قدمت للعالم نموذجًا فريدًا في الوحدة الوطنية والجهاد والتضحية، مشيرًا إلى أنها قادت مشاعل الحرية من أجل تقرير المصير وطرد الاحتلال الأجنبي.

وأضاف أبو شقة ، في بيان اليوم، أن الحزب بتنظيمه احتفالية كبرى في ذكرى مئوية الوفد، يأتي في إطار تخليد ثورة 1919 التي صنعها المصريون بكل أطيافهم وطوائفهم، وقدموا للعالم نموذجا في عبقرية الفكر والإبداع والعطاء.

وتنطلق مساء اليوم الجمعة، الاحتفالية الكبرى التي ينظمها حزب الوفد، بمناسبة مئوية الحزب وثورة 1919 الخالدة، في مركز القاهرة الدولي للمعارض "المنارة".

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يحضر الاحتفالية عدد كبير من الوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين بالدولة، كما يحضر الاحتفالية قيادات الحزب ورؤساء اللجان العامة والنوعية وجموع الوفديين من القاهرة وكافة محافظات الجمهورية.

يذكر أن حزب الوفد بدأ قبل شهرين الإعداد لهذه الاحتفالية حتى تخرج بالشكل اللائق باسم وعراقة أقدم الأحزاب السياسية في مصر والوطن العربي ، ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي وتاريخي يتحدث عن كفاح الشعب المصري خلال ثور 1919، والتي رسخت الي الوحدة الوطنية، ومبدأ المواطنة وتحرير المرأة المصرية ودستور 1923.