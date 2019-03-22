فيديو وصور.. نقيب التشكليين يطالب بتمثيل النقباء المهنيين بـ 25% فى مجلس الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب حمدى أبو المعاطى ، نقيب التشكليين، أن يكون تمثيل نقباء النقابات المهنية 25% من الثلث الذى يعينه الرئيس فى مجلس الشيوخ ، حيث سيكون لوجودهم دور نظرا لما لهم من خبرات فى تخصاتهم المختلفة سواء فى الطب أو الصناعة أو الفن التشكيلى
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى الذى تعقده اللجنة التشريعية حول التعديلات لدستورية التى استمعت فيها اللجنة لنقباء النقابات المهنية ، وممثلى المجالس القومية المتخصصة".
وتابع نقيب التشكليين قائلا :" لا خلاف على باقى التعديلات الدستورية لأنها تتيح مساحة أكبر للعمل النيابى والدستورى وتستهدف الاستقرار السياسى والاجتماعى".
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