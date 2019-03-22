شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تناقش تقنين وضع اليد واستغلال أراضى الإصلاح الزراعى..الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، عدد من الموضوعات أبرزها مشاكل تقنين وضع اليد لحائزى الأراضى فى مختلف المحافظات وتم توجيه دعوة لوزير الزراعة للوقوف على أبرز المشاكل والخروج بتوصيات مُلزمة للبت فى الطلبات وعودة حق الدولة.
كما تفتح اللجنة مشاكل الإصلاح الزراعى بناء على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من المواطنين والتى تطالب بضرورة الاستفادة من أراضى الإصلاح الزراعى والتى تعد ثروة مهدرة خاصة فى محافظة الإسكندرية، خاصة وان أراضيه من أغلى الأراضى على مستوى الجمهورية.
وتستكمل اللجنة خلال اجتماعاتها مناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين، بالإضافة لعدد من طلبات الإحاطة بشأن إنشاء لجنة عليا لحماية المحاصيل الاستراتيجية أبرزها القمح والقطن والقصب والبنجر.
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