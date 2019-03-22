شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن توجيه الرئيس بسحب استشكال المعاشات: السيسى يسير فى طريق الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد سليمان العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم، قائلًا: "انتصار لدولة القانون، وإعلاء لأحكام القضاء المصري".

وقال عضو مجلس النواب، فى بيان له اليوم، إن القرار يعد انتصار لأصحاب المعاشات ويكشف حقيقة اهتمام الرئيس بجميع الملفات التى تؤرق المصريين وفى مقدمتها ملف الحماية الاجتماعية والعمل جنبا لجنب مع ملف الإصلاح الاقتصادي.

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وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس ينظر لمصلحة البسطاء بعيدا عن لغة الأرقام والحسابات، مثمنا التوجيهات الصادرة من قبل القيادة السياسية بشأن إصلاح منظومة الأجور وفق رؤية وطنية شاملة، وأنها خطوة ممتازة ينتظرها الكثيرون لإصلاح منظومة الأجور وضبط الخلل فيها وتنم عن رؤى وطنية لإصلاح جذري في منظومة الأجور بالنسبة لكافة المؤسسات والقطاعات.