شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمني: الشائعات وسيلة الإخوان للتأثير على الدولة.. ويطالب بدورات توعية فى الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء مجدى البسيونى ، الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية الأسبق ، إن الحكومة نجحت بشكل كبير فى مواجهة الشائعات التى تروجها الجماعات المعادية للدولة المصرية، والتى تروج من حين لأخر لإثارة البلبلة والفوضى فى الشارع المصرى، لافتا أن الجماعات الإرهابية أصبحت تستخدم الشائعات كسلاح لها من أجل التأثير على الرأى العام المصرى .

وأضاف الخبير الأمنى فى تصريح لـ"الخليج 365" إن هناك جهود كبيرة تقوم بها أجهزة الدولة فى مواجهة تلك الشائعات ، ولكن أيضا على المواطنين دور كبير فى ذلك لنفى ومواجهة هذه الشائعات من خلال الحذر مما تروجه جماعات الإرهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعى .

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وتابع أن كل ما يروج على مواقع التواصل الاجتماعى ما هو الإ أكاذيب وادعاءات يتم بثها من أجل بث روح الاحباط لدى المواطنين وإثارة الرأى العام من أجل التأثير على الدولة وما تقوم به من إنجازات على أرض الواقع ، مطالبا بأن يكون هناك توعية إعلامية وأيضا فى المدارس والجامعات .