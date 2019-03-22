الاتحاد الأوروبي: الجولان أرض سورية مُحتلة

صرحت المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانتشيش، بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال لا يعترف بأن مرتفعات الجولان جزء من إسرائيل، على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالت المتحدثة: "لم يتغير موقف الاتحاد الأوروبي.. لا يعترف الاتحاد الأوروبي تماشيا مع القانون الدولي بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ يونيو 1967"، بما في ذلك مرتفعات الجولان، ولا يعتبرها بالتالي جزءا من أراضي إسرائيل، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم، أنه قد آن الأوان للولايات المتحدة...

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