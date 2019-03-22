بومبيو غادر قصر بعبدا متوجها الى وزارة الخارجية للقاء باسيل

غادر وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون ، وقد توجه الى وزارة الخارجية للقاء وزير الخارجية جبران باسيل.

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