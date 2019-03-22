بطيش شدد لسفيرة تشيكيا على أهمية التعادل في الميزان التجاري بين بيروت وبراغ

شدد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش على "أهمية التعادل في الميزان التجاري بين بيروت وبراغ".

وخلال استقباله سفيرة تشيكيا في لبنان ميكايلا فروكوفا، أكد بطيش "تحسين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، مشيراً الى أنه "تم الاتفاق على البحث بخطوات عملية وواضحة للعمل عليها في المستقبل القريب".

وبدورها وضعت فروكوفا بطيش في اجواء عدد من الأمور التي تهتم بها دولتها في القطاع الصحي.

كما والتقى بطيش ايضاً سفير بنغلادش في لبنان عبد المطلب ساركر بحضور اللوبي الاقتصادي العربي العالمي دكتور علي المصري ووفد من السفارة البنغلادشية، وتم تفنيد القطاعات التي يمكن التعاون فيما بينها خاصة في مجال الاستثمارات المشتركة وتبادل الزيارات لرجال الاعمال، مكررا التأكيد على اهمية التوازن التجاري بين البلدين من ناحية الصادرات والواردات.

ومن جهته اعلن ساركر عن "بدء التحضير لمعرض بنغلادش في لبنان لهذا العام"، داعياً الى "مشاركة رجال الاعمال اللبنانيين في المعرض السنوي الذي سيقام في بنغلادش خلال شهر كانون الثاني سنة 2020".