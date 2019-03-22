إعتصام في مرفأ بيروت رفضا لقرار العمل يومي السبت

نفذ عمال عمال مرفأ بيروت اعتصاما في المرفأ رفضا لقرار وزير الصناعة وائل أبو فاعور بالعمل يومي السبت والأحد في المرفأ. وقد تم عقد لقاء بين رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر والمدير العام للجمارك بدري ضاهر على هامش الاعتصام.

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