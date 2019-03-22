الكتيبة الكورية قامت بتدريب مشترك مع القطاع الغربي باليونيفيل حفاظا

قامت الكتيبة الكورية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل" بتدريب مشترك مع جنود القطاع الغربي في "اليونيفيل"، في إطار أداء مهامها لحفظ السلام في لبنان وتحديدًا في منطقة عملياتها في صور، وذلك لتحسين القدرات العملية المشتركة وقدرة التجاوب مع مختلف الأوضاع المحتملة.

جرى التدريب على مراحل تمّ فيها محاكاة سيناريوهات عدّة مُحتملة، كاعتداء إرهابي أو أي عمل عدواني آخر. بدأ التدريب بمحاكاة سيناريو تلقّت فيه الكتيبة الكورية معلومات عن عمل إرهابي متوقَّع على مركزها العسكري. بعدها تطوّر التدريب ليشمل أوضاع طارئة عدّة مثل مناوشات مع قوى عدوانية وتفجير إرهابي بواسطة عبوة محلّية الصنع وأعمال شغب كتظاهرات شعبية وغيرها.

وقد تمكّن الفريقان من الكتيبة الكورية ووحدة التفجيرات من القطاع الغربي خلال هذا التدريب المشترك، من التعامل مع الوضع المفترض سويًّا، ممّا حسّن بدوره القدرات العملية المشتركة بين الوحدتين العسكريتين.

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من ناحيتها، تمكّنت الكتيبة الكورية من تمرين وتقييم قدراتها في الحالات الطبية الطارئة ودقة نظام الإخبار لديها، ومدى جهوزيتها في حالات التأهّب من حيث إجراءاتها العملية وغير ذلك من قدرات الكتيبة عمومًا على التجاوب مع أي طارئ.

مع الإشارة إلى أنّ هذا التدريب المشترك بين الكتيبة الكورية والقطاع الغربي في "اليونيفيل" يُقام كلّ ستة أشهر ويُعَدّ فرصة لتطبيق وتحسين إجراءات التجاوب مع الظروف الطارئة.