اصدرت ادارة مستشفى الكورة بيانا أوضحت فيه الخبر الذي تداولته احدى وسائل التواصل الاجتماعي، واتهمت فيه المستشفى باحتجاز رضيع لعدم تسديد اهله التكاليف.
وأشارت الى أن "إدارة مستشفى الكورة المعروفة من الجميع بأخلاقيتها ومساعدتها كل المعوزين تتمنى على وسائل الإعلام التحقق من أي خبر يخصها في إداء واجبها الإنساني والطبي وعدم الإنصياع إلى المتاجرين بآلام اللاجئين وسماسرة الإستشفاء وإبتزازه".
ولفتت الى أن "والدة الطفل قد أدخلت إلى المستشفى بتاريخ 11/3/2019 وأجريت لها ولادة قيصرية، نقل بعدها الطفل إلى العناية الفائقة لمدة اثني عشر يوما"، مشيرةً الى أن "نتيجة العناية: الطفل بصحة ممتازة وهو مع والدته خارج المستشفى، علما أنه لم يسدد البدل المادي المطلوب والذي يوازي 25% من كلفة الإستشفاء، وقد ساهم مستشفى الكورة بهذا المبلغ مع أمله أن يكون لمساعدة اللاجئين لا لإغناء السماسرة".
وأكدت أن "مروج هذا الخبر المعروف من الجميع لا يمت إلى الطفل بأي صلة قربى ولا يحق له المطالبة بتسلم الطفل بأي شكل من الأشكال".
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح لإدارة مستشفى الكورة عن احتجاز رضيع لعدم تسديد التكاليف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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