السيدة بري لـ "نادي الروبوت": إنجازكم اجمل هدية للأم وللبنان

استقبلت عقيلة رئيس مجلس النواب رئيسة ملتقى الفينيق للشباب العربي السيدة رندى بري، في دارتها في المصيلح مدير ثانوية الشهيد بلال فحص اﻻستاذ سليمان عليان يرافقه مسؤولة نادي الروبوت في الثانوية زينب عطوي واعضاء النادي الذي فاز بالمركز اﻻول على مستوى لبنان في المسابقة الدولية للروبوت التي استضافتها جامعة LAU جبيل وهو انجاز يخول النادي تمثيل لبنان في المسابقة الدولية التي ستقام في الوﻻيات المتحدة اﻻميريكية في نيسان المقبل

وشدّدت السيدة بري على ان" انجازكم هذا اجمل هدية للأم وللبنان وهو ايضا يضاف الى سلسلة اﻻنجازات التي حققها طﻻب مؤسسات أمل التربوية في اكثر من مسابقة وطنية واقليمية ودولية هو ثمرة للمنظومة التربوية الرائدة والمتطورة التي تنتهجها المؤسسات ادارة واساتذة وطﻻب وبرعاية واحتضان من دولة رئيس مجلس النواب اﻻستاذ نبيه بري .

وختمت بري ان ليكن انجازكم اليوم يا اخوة الشهيد بلال فحص حافزا لتحقيق المزيد من التألق من اجل اﻻنسان ومن أجل لبنان .