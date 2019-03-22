وزير الزراعة عرض تطوير العلاقات مع سفيرة تشيكيا

استقبل وزير الزراعة حسن اللقيس، سفيرة تشيكيا ميكايلا فرونكوفا، وتخلل اللقاء بحث في الاوضاع الراهنة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات ولاسيما في المجال الزراعي.

وأثنى اللقيس على "الدور الفاعل والجهود المميزة لدولة تشيكيا في تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتفعيل التعاون في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك". وأكد عمق العلاقات بين البلدين، مشيرا الى أن زيادة حجم الصادرات الزراعية اللبنانية الى الاسواق المختلفة وفتح أسواق جديدة في رأس اهتماماته.

ولفت الى أن "هناك فرصة متاحة لتصدير المنتجات الزراعية اللبنانية الى اسواق براغ، خصوصا ان تشيكيا تستقبل عشرات آلاف اللبنانيين سنويا في زيارات سياحية وتجارية او مقيمين للعمل والدراسة".