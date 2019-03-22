الوزير مراد التقى سفير الأرجنتين وعرض معه الاتفاقيات الثنائية

بحث وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد مع سفير الأرجنتين موريسيو أليس الاتفاقيات الثنائية بين لبنان والأرجنتين، واتفاقا على اللقاء مجدداً، لمناقشة العلاقات التجارية بين الطرفين بطريقة وافية.

في وقت لاحق، استقبل مراد سفير جمهورية هنغاريا جيزا ميهاليي. وتطرق اللقاء بين الجانبين الى معرض المنتوجات الزراعية الذي أقيم في بودابست عام ٢٠١٨، والبحث في كيفية تطوير الاتفاقيات الثنائية المعقودة بين البلدين، إضافة إلى تفعيل دور اللجنة اللبنانية المجرية الاقتصادية المشتركة. كما تم التركيز على أهمية تبادل المنتوجات الزراعية وتعزيز السياحة الدينية.