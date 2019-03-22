الهيئات الاقتصادية عرضت مع فنيانوس قضايا لها علاقة بوزارة الاشغال

عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير محمد شقير اجتماعا مع وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلاله البحث في قضايا أساسية لها علاقة بوزارة الاشغال.

شقير أكد ان "القطاع الخاص اللبناني يعول كثيراً على الوزير فنيانوس لحل مشكلات القطاع الخاص المتعلقة بوزارته". واشار الى "وجود الكثير من القرارات والاجراءات التي نتج عنها مشكلات وأبرزها موضوع الاملاك البحرية"، معتبرا ان "إدارة الملف كما يتم الآن تسببت بأزمات عميقة للدولة ولأصحاب المؤسسات البحرية الذين تراجعت مداخليهم بشكل كبير منذ العام 2010".

وطرح شقير مجموعة من الملفات لمتابعتها مع الوزير فنيانوس، وهي تتعلق بمستحقات المقاولين على الدولة، تحسين الخدمات في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت وتطويره، معالجة أزمة السير، تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينه معوض في عكار، وقال: "لا يمكن للدولة ان تتقدم وتزدهر من دون معالجة مختلف الملفات العالقة، والعمل بذهنية جديدة مبنية على النظر فقط بفائدة المشروع أو الاجراء الذي سيتخذ والمصلحة العامة".

فنيانونس من جهته اكّد انه "يتفهم كل الهواجس التي طرحها المجتمعون"، وأكد ان "مرسوم الاملاك البحرية يجب ان يدرس من جديد خصوصاً في بعض جوانبه المتعلقة بالمسطح المائي المقفل والطوابق الاضافية، لكي يكون منصفاً للجميع ويحفز الاستثمار في السياحة البحرية وجذب اليخوت التي تجوب المتوسط الى الموانئ اللبنانية". ولفت الى ان "هناك 227 مؤسسة سياحية بحرية تقدمت بطلبات لتسوية أوضاعها من أصل 1068 مؤسسة، ومن ال227 هناك 186 طلبا استوفوا كامل الشروط".

Advertisements

وبالنسبة لمطار بيروت الدولي اكد "ان هناك خطتين، الاولى على المدى القصير وتقضي باتخاذ اجراءات لاستغلال كامل االقدرة الاستيعابية المتوفرة، ونحن باشرنا بهذه الخطة، ولن أسمح ان يتكرر الازدحام الذي حصل في العام الماضي. والثانية على المدى الطويل التي تعمل على توسعة المطار"، مشيرا الى "وجود مخططين توجيهيين لتوسعة المطار الاول وضعته شركة دار الهمدسة بتمويل من الميدل ايست والثاني وضعته مؤسسة التمويل الدولية، والمطلوب اقرار واحد منهما".

وفي موضوع النقل تحدث فنيانوس عن "صعوبات كبيرة في هذا القطاع أبرزها ما يتعلق بموضوع التمويل"، واشار الى "وجود خطط جاهزة لمختلف وسائل النقل، والمهم ان تتوفر الارادة والتمويل"، مشددا في الوقت نفسه على "ضرورة تطوير النقل العام لأنه من غير المقبول ان يستمر معدل استخدام السيارة الواحدة من قبل اللبنانيين عند 1 و 2 من الاشخاص". وكشف ان

وكشف ان "توسيع اتوستراد جونيه ستبدأ بعد 3 أشهر"، كما أعلن ان وزارته "ستعمل في العام 2019 على صيانة الاوتوسترادات الاساسية بانارتها وتخطيطها". وأكد وقوفه الى جانب المقاولين للحصول على مستحقاتهم من الدولة، لأن هناك ظلم كبير يلحق بهم". كما أكد دعمه "للمشاريع التي تطرحها غرفة طرابلس والشمال لتطوير منطقة اقتصادية من مرفأ طرابلس الى مطار الرئيس الشهيد رينه معوض". ولفت الى "نقص كبير في الكادرات البشرية في وزارته"، مشددا على "ضرورة ملء الشواغر لتفعيل العمل".

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على وضع ورقة عمل لمتابعة الامور التي طرحت خلال الاجتماع.